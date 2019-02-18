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Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı sürüyor

18 Şubat 2019

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın ve 20 Şubat Çarşamba günü yapılacak 4 karşılaşmayla son 16 turu ilk ayağı tamamlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın ve 20 Şubat Çarşamba günü yapılacak 4 karşılaşmayla son 16 turu ilk ayağı tamamlanacak.

Fransa temsilcisi Olympique Lyon’un yarın İspanya ekibi Barcelona’yı ağırlayacağı müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Geçen hafta oynanan son 16 turu ilk maçlarında, Roma sahasında Porto’yu, Real Madrid de deplasmanda Ajax’ı 2-1 yendi. Tottenham’ın evinde Borussia Dortmund’u 3-0’lık skorla geçtiği ilk maçlarda, Paris Saint-Germain ise Manchester United deplasmanında 2-0 kazandı.

Tamamı TSİ 23.00’te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Olympique Lyon (Fransa) – Barcelona (İspanya)

Liverpool (İngiltere) – Bayern Münih (Almanya)

20 Şubat:

Atletico Madrid (İspanya) – Juventus (İtalya)

Schalke 04 (Almanya) – Manchester City (İngiltere)

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