Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemeye çalışan İsveçliye ceza

Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini uçaktan canlı yayınladığı direniş ile engellemek isteyen aktivist İsveçli Elin Ersson hava trafiği kurallarını ihlâlden ceza aldı.

DW’nin haberine göre, İsveçli Elin Ersson THY’nin 23 Temmuz’da Göteborg-İstanbul seferini yapan uçakta bir Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemek için koltuğuna oturmayı reddetmiş ve uçağın kalkmasına engel olmuştu. Protestosu başarıyla sonuçlanan Elin yaşananları Facebook hesabından canlı yayınlamıştı.