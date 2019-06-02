FutbolKategorisizSpor

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya mayolu bir kadın girdi

Kadının üzerindeki "Vitaly Uncencored" yazısı dikkat çekti

2 Haziran 2019

 

Tüm dünyanın büyük bir heyecanla beklediği Tottenham Hotspur ve Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi Finali’nin 18. dakikasında sahaya mayolu bir kadın taraftar girdi.

Kadının üzerindeki “Vitaly Uncencored” yazısı dikkat çekti. Vitaly Uncensored eski bir Youtuber olan Vitaly adlı bir Amerikan vatandaşının “Sınırsız ve erotik içerikli” olarak nitelendirdiği şakalarının yer aldığı bir internet sitesi olarak biliniyor.

Kadına kısa sürede müdahale edilirken, maç bir süre durakladı.

 

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Neymar'a 4

Ronaldo’dan sonra Neymar’a tecavüz suçlaması

2 Haziran 2019

Türkiye Özbekistan’ı konuk ediyor

2 Haziran 2019

Reyes trafik kazasında hayatını kaybetti

2 Haziran 2019

Türkiye’de Futbolun yeni patronu Nihat Özdemir

2 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı