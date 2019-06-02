Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya mayolu bir kadın girdi

Tüm dünyanın büyük bir heyecanla beklediği Tottenham Hotspur ve Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi Finali’nin 18. dakikasında sahaya mayolu bir kadın taraftar girdi.

Kadının üzerindeki “Vitaly Uncencored” yazısı dikkat çekti. Vitaly Uncensored eski bir Youtuber olan Vitaly adlı bir Amerikan vatandaşının “Sınırsız ve erotik içerikli” olarak nitelendirdiği şakalarının yer aldığı bir internet sitesi olarak biliniyor.

Kadına kısa sürede müdahale edilirken, maç bir süre durakladı.