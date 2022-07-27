Spor
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanş maçı
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanş maçı
Fenerbahçe – Dinamo Kiev karşılaşacak
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak.
Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Mücadele Exxen’den canlı yayınlanacak.
Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.
Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.