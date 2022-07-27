Fed kararı öncesi Dolar güçlü seyrediyor

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kritik faiz kararı öncesinde yüksek seyrini koruyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL, 17,8890 ile 20 Aralık’tan beri en yüksek düzeyi gördü. Kur 17,87’nin üzerinde işlem görüyor.



Euro/TL 18,14 lira civarında hareket ediyor.

DOLAR GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Fed’in faiz artışları doların uluslararası piyasalarda güçlenmesine neden oluyor. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 107 ile temmuz ortasında gördüğü 20 yılın zirvesi 109,2 seviyesine yakın seyrediyor.

Dolar bir süredir ABD’de beklenen faiz artırımları ve küresel ekonominin yavaşlayacağı endişelerinden destek buluyor.

75 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENTİSİ

Piyasalarda, Fed’in bugün sona erecek para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor. Vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 15 olasılık veriyor.