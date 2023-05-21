Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi Şampiyonu DAÜ oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mayıs 21, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi Şampiyonu DAÜ oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi Şampiyonu DAÜ oldu

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi Finali Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü arasında oynanan muhteşem maçlar ile gerçekleşti. Tenis Ligi Final maçlarında 5-2’lik skor ile kazanan DAÜ şampiyon oldu. GMBTK ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

KKTF 2023 ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU FİNALİ:


DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5-2 GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

 

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Tags:2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi
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