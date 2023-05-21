Düzkaya-P.L.G.Birliği maçını Ali Yöney yorumladı; Kazanan Ahmet Ogan.

Futbol Süper Lig’e yükselecek son takımın belli olacağı 1.Lig olay-off maçında, Atatürk’te kazanan Gençlerbirliği oldu. Mağlup duruma düşmesine rağmen kısa sürede beraberlik golünü buldu İskele ekibi ve sonunda da kazanmayı başardı.

Oyuna iyi başlayan Gençler Birliği, savunmanın çok gereksiz hareketi sonucunda penaltıya sebebiyet verdi. Kısa zamanda diliminde skor 1-1’e geldi. İkinci devrede rakibine üstünlük kurdu. Oyunda üstünlüğü olunca goller gelmeye başladı.

Rakip Duzkaya skoru tek farka düşürdü. Beraberlik Düzkaya terfi ettirecekti. Riski alarak savunmayı az adamla savunup fazla adamla hücum düşüncesi başarılı olamadı.

Oyuna ikinci devre dahil olan Kurukafa Düzkaya’yı yıkan adamdı. Skor 1-1 iken Gençler Birliği kalecisi Ali net yüzde 99’luk gol pozisyonunda gole izin vermedi. Maçın kader anı buydu diye düşünüyorum.

Maç başlamadan önce Düzkaya beraberlik avantajı ile sahaya çıktı ama bu rahatlık veya avantaj iyi olmadı.

Gençler Birligi oyuncuları daha tecrübeliydi. Savunmada Erkan takımı diger oyuncularda Ahmet hocamın vermiş olduğu görevi başarıyla tamamlandı. Kurukafa’nin attırmış olduğu gol tribünde tarafli tarafsız herkesin takdirini aldı.

Kaybedenin kazananı tebrik ettiği bir mücadele oldu. Hasan hocam cezali oyuncusu vardı. Genç takım oluşturdu. Final maçının kazanamadı. Kaybetti. Çok zordu. Genç oyuncularla buraya kadar gelmişken finalde kaybetmesi üzücü oldu.

Hakem Evren Karademir vermiş olduğu iki penaltı doğru karardı. Yardımcıları ile birlikte başarılı yönetim gösterdiler.