Yılın ilk ‘Race Fest’ organizasyonu Cemsa’da yapıldı

Sezonun ilk “Race Fest”, yarış festivali organizasyonu, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği’nin (KKDSOD) organizasyonu ile yapıldı. Araçların sergilendiği ve yaklaşık 60 pilotun piste çıkarak 5 klasmanda podyum mücadelesi verdiği organizasyonda nefes kesen mücadeleler yaşandı. Cemsa Sporting Center’de, yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki pist şeklinde üçer tur atan yarışçılar arasında günün en iyi derecesini 1 dakika 44,145 saniye ile Emre Türkelman elde etmeyi başardı. Mitsubishi Lancer Evo 8 ile yarışan Türkelman ayrıca 4 çeker klasmanında da birinci olmayı başardı. Günün en iyi ikinci derecesini Honda Civic aracıyla yarışan Kemal Topcuoğlu elde etmeyi başardı. 1 dakika 45,087 saniyelik derece elde eden Topcuoğlu ayrıca ön çeker sınıfının birincisi oldu. Günün üçüncüsü, Subaru Impreza ile yarışan Baran Akeler oldu.

İki yeni klasman açıldı, elektrikli araçlar dikkat çekti

MobileLink Phone Shop’un ana sponsorluğunun yanı sıra Güven Sigorta, Capital Radyo, Comment Printing, Near East Bank ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de katkılarıyla yapılan organizasyonda iki yeni klasman açıldı. 4 Çeker, Ön Çeker ve Arka itiş sınıflarının yanı sıra bu organizasyonda kadınlar klasmanı ve elektrikli araçlar klasmanı da açıldı. 4 Çeker sınıfında Emre Türkelman’ı Baran Akeler takip etti. Golf R ile yarışan Coşkun Gürel ise üçüncü oldu. Ön Çeker sınıfında ise Topcuoğlu’nu Toyota Starler GT Turbo ile yarışan Niyazi Yorgancıoğlu takip etti. Çok yakın geçen mücadelede, sadece 0,267 saniye farkla, Honda CRX ile yarışan Behiç Topcu üçüncü oldu. Arka itiş araçların klasmanında Ahmet Bağrıaçık birinci olmayı başardı. Nissan Skyline R33 ile yarışan Bağrıaçık’ı Nissan Silvia S15 ile yarışan Özgür Çetin takip etti. Sınıfın üçüncüsü Nissan 350Z ile yarışan Sarp Toprak oldu. Büyük ilgi gören, elektrikli araçların olduğu klasmanda, Tesla Model 3 ile yarışan Mustafa Uluğ birinci oldu. Tesla Model S ile yarışan Sıtkı Erden Sine ikinci, BMW İ3 ile yarışan Osman Ruhi üçüncü oldu. Kadınlarda birinci BMW E30 ile yarışan Yasemin Yalçınkaya olurken, ikinci Nissan Silvia S14 ile yarışan Huri Bağrıaçık ve üçüncü Nissan 350Z ile yarışan Gökçen Özan oldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yarışı yerinden takip etti

Her zaman olduğu gibi yine Motorsporlarının yanında olduğunu gösteren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar piste gelerek yarışa bir süre yerinden takip etti. Etkinlikte yaptığı konuşmada, araba yarışlarının merak ve ilgi gerektiren bir spor olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin bu sporu güvenli koşullarda yapabilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

GUFİ piste çıktı

Yaklaşık 60 aracın piste çıktığı, drift gösterilerinin de olduğu organizasyonda pistin açılış aracı Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin tasarladığı GUFİ isimli araç oldu. TEKNOFEST 2023 Liseler Arası Elektrik Tasarrufu Araç Yarışması’na katılma hakkı kazanan öğrenciler seyircilerden alkış aldı.

Drag, Time Attack ve Auto Show ödülleri verildi

Organizasyon öncesi, geçtiğimiz ay yapılan Cahit Necipoğlu Drag Yarışı’nda dereceye girenlere kupaları verildi. Yağmur nedeniyle yarış günü ödül töreni yapılamayan organizasyonda dereceye girenler kupalarını Başkan İsmet Tufan ve Yönetim Kurulu üyelerinden aldı. Organizasyonun tamamlanmasının ardından ise Auto Show ve Time Attack kupaları takdim edildi. “Best Body” ödülü Toyota Supra aracı ile Mustafa Cambaz’ın oldu. “Best Engine” ödülü, Nissan Sunny aracı ile Yaşar Fevzioğlu’nun olurken, “Best Sound” ödülü Ali Kireçci’nin oldu.

Dereceler:

Genel Klasman:

1.Emre Türkelman (42) Mitsubishi Lancer – 1:44,145

2.Kemal Topcuoğlu (8) Honda Civic – 1:45,087

3.Baran Akeler (32) Subaru Impreza – 1:45,478

Dört Çeker Klasmanı:

1.Emre Türkelman (42) Mitsubishi Lancer – 1:44,145

2.Baran Akeler (32) Subaru Impreza – 1:45,478

3.Coşkun Gürel (43)Golf R – 1:46,877

Ön Çeker Klasmanı:

1.Kemal Topcuoğlu (8) Honda Civic – 1:45,087

2.Niyazi Yorgancoğlu (6) Toyota Starlet GT Turbo – 1:48.829

3.Behiç Topcu (9) Honda CRX – 1:49,096

Elektrikli Klasmanı:

1.Mustafa Uluğ (2) Tesla Model 3 – 1:45,947

2.Sıtkı Erden Sine (1) Tesla Model S – 1:52,924

3.Osman Ruhi (3)BMW İ3 – 2:02,764

Arka Çeker Klasmanı:

1.Ahmet Bağrıaçık (45) Nissan Skyline R33 – 1:47,009

2.Özgür Çetin (47) Nissan Silvia S15 – 1:48,369

3.Sarp Toprak (49) Nissan 350Z – 1:49,391

Kadınlar Klasmanı:

1.Yasemin Yalçınkaya (70) BMW E30 – 1:58,655

2.Huri Bağrıaçık (46) Nissan Silvia S14 – 1:59,051

3.Gökçen Özan (74) Nissan 350Z – 2:06,696

Fotoğraflar: Ahmet Erhan-Çağın Özılgaz