Şampiyon Melekler Amfisi DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde törenle açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Şampiyon Melekler Amfisi törenle açıldı.

Törene, CTP Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Gazimağusa Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ile dernek üyeleri, fakülte dekanları, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

-“Şampiyon Meleklerimizin Anısını Umut Dolu Projelerle Yaşatacağız”

DAÜ’den verilen bilgiye göre, törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Şair Muhyiddin Abdal’ın “İnsan İnsan” şiirini okuyarak başladığı konuşmasında, “Biz 6 Şubat’ta evlatlarımızı, kardeşlerimizi, anne babalarımızı, geleceğe dair umut dolu hayalleri olan gençlerimizi yitirdik. Ve biz o günden sonra yaşama sevincimizi de kaybettik” dedi.

Prof. Dr. Malkoç, sözlerini “Onların anısını umut dolu projelerle yaşatmak tek amacımız olacak. Bugün içerisinde bulunduğumuz amfiye evlatlarımızın, şampiyonlarımızın ismini vererek onların her daim yaşamasını sağlamayı amaçladık. Sizleri asla unutmayacağız. Adalet yerini buluncaya kadar da İsias ortak davamız olacak” dedi.

-“Şampiyonlar Ölmez”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da dernek ve aileler olarak adalet arayışı, “meleklerin” adını umut dolu projelerde yaşatmak ve başka çocukların hayatlarına dokunmak için burada olduklarını aöyledi.

Karakaya, şöyle devam etti:

“Bu ilim ve bilim yuvasında, DAÜ’de, meleklerimizin adının sonsuza dek yaşayacağını bilmek bizler için önemli. Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi ve velilerimizi cehalet ve rant sonucu kaybettik. Ama onların anısıyla beraber binlerce genç okuyup bu cehalete son verecek. Başka çocuklar, başka insanlar ölmeyecek. Bu ince düşüncesi için DAÜ yetkililerine ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne çok teşekkür ederiz. İsias ortak davamız. Şampiyonlar ölmez.”

-“İsias Ortak Davamız”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da konuşmaısnda, DAÜ’nün adaletin sağlanması için elinden gelen her türlü çabayı ilk günden itibaren göstermekte olduğunu kaydetti. Hocanın, DAÜ Mühendislik Fakültesi’nin gerek teknik düzeyde değerlendirmeler ve raporlarla ilgili yapacağı, gerekse de DAÜ mezunlarının oluşturduğu takımlarla adaletin sağlanması için çaba harcayacaklarını söyledi.

Aykut Hocanın, “Sorumsuzca davranıp yavrularımızın hayatlarını kaybetmelerine yol açan herkesin sonuna kadar en ağır cezalara çarptırılması için her türlü çalışmayı yapacağız” dedi.

DAÜ’de Şampiyon Melekler’in isimlerinin daima yaşatılacağını belirten Hocanın, konuşmasını “İsias ortak davamız. DAÜ her zaman takipçisi olacak” sözleriyle sonlandırdı.

-“Bu ateş tüm ülkeyi yaktı”

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de, bu ateşin tüm ülkeyi yaktığını ifade ederek, bundan sonra yapılabilecek en güzel şeyin onların hatıralarını, isimlerini yaşatmak ve gençlere onlar vasıtasıyla yeni imkanlar yaratmak olduğunu kaydetti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin kısa sürede çok güzel işlere imza attığını belirten Dr. Özcenk, DAÜ’de Şampiyon Melekler’in anısını yaşatmak için pek çok etkinlik yapıldığını ve “Şampiyon Melekler Amfisi”nin de onların isimlerinin ve anılarının yaşatılması için atılmış olan değerli bir adım olduğunu ifade etti.

Dr. Özcenk, “Bugünden itibaren öğrencilerimiz Şampiyon Melekler Amfisi’nde derslere ve çeşitli etkinliklere katılarak merhum sporcularımızın anılarını ve isimlerini yaşatacaklardır” dedi.

-Kermes Düzenlendi

Törenin ardından, saat 12.00’de, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bahçesinde kermes düzenlendi. Kermesten elde edilen gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne aktarılacak.