Kamusen, ek çalışma ücretlerinin pazartesi ödenmemesi halinde örgütlü olduğu iş yerlerinde ek mesaiye kalmama eylemi başlatacak

Kamusen, çalışanların emeğinin karşılığında hak ettiği ek çalışma ücretinin pazartesi mesai bitimine kadar hesaplara yatırılmaması halinde örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde “ek mesaiye kalmama eylemini” başlatacağını duyurdu.

Kamusen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, ek çalışma ücretlerinin geç ödenmesinin hükümetlerde alışkanlık haline geldiğini belirterek, defalarca protokol yapılmasına rağmen ödemeler havada kaldığını hatırlattı.

Kamu Sağlık çalışanları yasası 25. Maddesinde ve Kamu Görevlileri yasasının 27. Maddesinde, Ek çalışma ücretinin en geç bir ay içinde ödenir ifadesinin yer aldığını anımsatan Kıdrışlıoğlu şöyle devam etti;

“Ancak hükümetler yasalara uymayarak uzun yıllardır ek çalışma ödeneklerini geç ve düzensiz ödemektedir. Personel yetersizliği nedeniyle işleri döndürmek ve devamını sağlamak için çalışanlar mecburi ek olarak çalıştırılmaktadır. Ancak iş ödemeye gelince devlet dahi yasalara uymuyor ve emeğin karşılığını olması gerektiği gibi ödemiyor. Ekonomik tedbirleri almayan hükümetlerin, kazanılan bu paranın bile değerini koruyamadığı zamanında alınmayan emeğin karşılığının eridiği açıkça ortadadır. Maliye Bakanına soruyoruz; alacaklı olduğunuzda gecikmesi halinde faiz uygularken geç ödediğiniz ek çalışma ücretlerini faiziyle birlikte ödemeyi düşünüyor musunuz?”