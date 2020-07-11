Şampiyon kaybetmedi, GG küme düştü

KKTC Futbol Süper Ligi’nde sezonun 27’inci hafta maçları geride kaldı. Ligde bugün oynanan maçlarda son şampiyon Mağusa Türk Gücü, Güzelyurt deplasmanında Binatlı karşısında 6-1 galip gelerek kayıpsız yoluna devam etti.

Şampiyon MTG’yi maç öncesi çiçeklerle ve alkışlarla karşılayan Binatlı futbolcuları sahaya da “Şampiyonu Kutlarız” yazılı pankart ile çıktılar.

Ligde son sıradaki Gençlik Gücü, konuk ettiği Türk Ocağı karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen mücadeleyi 3-1 mağlup kapattı. GG bu sonuçla Süper Lig’e resmen veda etmiş oldu. İkili averajda Düzkaya’nın gerisinde yer alan Gençlik Gücü bitime 3 hafta kala 9 puan farkla son sırada kaldı.

Ligde dün gece oynanan başkent derbisinde Yenicami’ye mağlup olan Çetinkaya, Düzkaya’nın bugün Cihangir karşısında 4-1 galip gelmesi ile direk küme düşme potasının içine girdi.

Günün sonuçları ve puan durumu şöyle:

Hamitköy-M.A.Yeşilova: 0-0

Düzkaya-Cihangir: 4-1

Binatlı-M.Türk Gücü: 1-6

G.Gücü-T.Ocağı: 1-3

K-Pet Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y Av. P

1.Mağusa Türk Gücü 27 21 4 2 92 30 62 67

2.Doğan Türk Birliği 27 16 5 6 54 34 20 53

3.Merit Alsancak 27 16 4 7 70 43 27 52

4.Yenicami 27 14 6 7 78 50 28 48

5.Türk Ocağı 27 13 9 5 47 33 14 48

6.Cihangir 27 13 4 10 63 48 15 43

7.Lefke 27 11 5 11 45 50 -5 38

8.Baf Ülkü Yurdu 27 10 5 12 36 50 -14 35

9.Küçük Kaymaklı 27 10 5 12 48 52 -4 34

10.Göçmenköy 27 9 6 12 38 51 -13 33

11.Gönyeli 27 10 2 15 53 66 -13 32

12.Hamitköy 27 9 5 13 45 61 -16 32

13.Binatlı 27 8 6 13 43 55 -12 30

14.Düzkaya 27 7 3 17 38 72 -34 24

15.Çetinkaya 27 6 5 16 34 52 -18 23

16.Gençlik Gücü 27 3 6 18 29 66 -37 15