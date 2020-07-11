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Şampiyon kaybetmedi, GG küme düştü

11 Temmuz 2020
KKTC, Futbol, Süper Ligi, Mağusa Türk Gücü, Binatlı, Gençlik Gücü, Türk Ocağı, Çetinkaya, Düzkaya, Yenicami, Cihangir

KKTC Futbol Süper Ligi’nde sezonun 27’inci hafta maçları geride kaldı. Ligde bugün oynanan maçlarda son şampiyon Mağusa Türk Gücü, Güzelyurt deplasmanında Binatlı karşısında 6-1 galip gelerek kayıpsız yoluna devam etti.

KKTC, Futbol, Süper Ligi, Mağusa Türk Gücü, Binatlı, Gençlik Gücü, Türk Ocağı, Çetinkaya, Düzkaya, Yenicami, Cihangir

Şampiyon MTG’yi maç öncesi çiçeklerle ve alkışlarla karşılayan Binatlı futbolcuları sahaya da “Şampiyonu Kutlarız” yazılı pankart ile çıktılar.

Ligde son sıradaki Gençlik Gücü, konuk ettiği Türk Ocağı karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen mücadeleyi 3-1 mağlup kapattı. GG bu sonuçla Süper Lig’e resmen veda etmiş oldu. İkili averajda Düzkaya’nın gerisinde yer alan Gençlik Gücü bitime 3 hafta kala 9 puan farkla son sırada kaldı.

KKTC, Futbol, Süper Ligi, Mağusa Türk Gücü, Binatlı, Gençlik Gücü, Türk Ocağı, Çetinkaya, Düzkaya, Yenicami, Cihangir

Ligde dün gece oynanan başkent derbisinde Yenicami’ye mağlup olan Çetinkaya, Düzkaya’nın bugün Cihangir karşısında 4-1 galip gelmesi ile direk küme düşme potasının içine girdi.

 

Günün sonuçları ve puan durumu şöyle:

Hamitköy-M.A.Yeşilova: 0-0

Düzkaya-Cihangir: 4-1

Binatlı-M.Türk Gücü: 1-6

G.Gücü-T.Ocağı: 1-3

 

K-Pet Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR                           O             G             B             M            A             Y             Av.         P

1.Mağusa Türk Gücü       27           21           4              2              92           30           62           67

2.Doğan Türk Birliği         27           16           5              6              54           34           20           53

3.Merit Alsancak             27           16           4              7              70           43           27           52

4.Yenicami                      27           14           6              7              78           50           28           48

5.Türk Ocağı                    27           13           9              5              47           33           14           48

6.Cihangir                        27           13           4              10           63           48           15           43

7.Lefke                             27           11           5              11           45           50           -5            38

8.Baf Ülkü Yurdu              27           10           5              12           36           50           -14          35

9.Küçük Kaymaklı            27           10           5              12           48           52           -4            34

10.Göçmenköy                27           9              6              12           38           51           -13          33

11.Gönyeli                        27           10           2              15           53           66           -13          32

12.Hamitköy                    27           9              5              13           45           61           -16          32

13.Binatlı                        27           8              6              13           43           55           -12          30

14.Düzkaya                   27           7              3              17           38           72           -34          24

15.Çetinkaya                  27           6              5              16           34           52           -18          23

16.Gençlik Gücü               27           3              6              18           29           66           -37          15


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