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Sami Hamidi’den yeni atılım

Hamidi, içeriği kendisine ait olan SH57 isimli antrenman öncesine içeceğinin üretildiğini ve Türkiye'de satış çıktığını takipçilerine müjdeledi.

8 Nisan 2020

Türkiye’de ve dünyada ülkemizi başarıyla temsil eden sporcumuz Sami Hamidi, sosyal medya hesabından adamızın yaşadığı bu zor günlerde bizleri biraz olsun mutlu edebilecek bir haber verdi. Hamidi, içeriği kendisine ait olan SH57 isimli antrenman öncesine içeceğinin üretildiğini ve Türkiye’de satış çıktığını takipçilerine müjdeledi.

Yıllardır emek verdiğim bu sektörde hayallerimin peşini hiç bırakmadım. Şimdi sanırım emeklerimin karşılığını almaya başlıyorum. Şuan kendi ürünümü çıkarmanın gururunu yaşıyorum.İçeriği bana ait olan Türkiye piyasasının en güçlü içeriğine sahip en lezzetli antrenman öncesine içeceği SH57.

 

Yıllardır emek verdiğim bu sektörde hayallerimin peşini hiç bırakmadım.🙏🏽Şimdi sanırım emeklerimin karşılığını almaya…

Sami Hamidi paylaştı: 8 Nisan 2020 Çarşamba



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