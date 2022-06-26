Salkım: Kıbrıs’ın bir tek trafiğine alışamadım

Türkiye’nin ünlü sanatçısı Yeşim Salkım sahne öncesi Havadis Gazetesi Magazin Müdürü Hakan Topaloğlu’nun sorularını yanıtladı. Tüm sorularımıza samimiyetle cevaplayan yılların eskitemediği isim, “Kıbrıs’ın ayrı bir yeri var bizde. Kendi vatanımız gibi. Sanki İzmir’e, Antalya’ya gidiyormuş gibi hissediyor insan. Çok güzel bir ada ve çok güzel insanları olduğunu düşünüyorum. Tek alışamadığımız İngiliz döneminden kalan trafik kuralları.” dedi.

Röportaj: Hakan Topaloğlu

BENİM İÇİN ÇOK AĞIR OLDU: Pandemi sürecinde babamı, teyzemi ve halamı kaybettim. Benim için çok ağır oldu. O süreçte ne kadar birbirimize ihtiyacımız olduğunu anlıyorsunuz. Amaç sahneye çıkıp şarkı söylemek değil, amaç insanların birbirinin gözünün içine bakabilmesi. İnsan insanla beslenen bir varlık çünkü.

Havadis: Uzun bir pandemi sürecinden sonra sahnelere merhaba dediniz. O süreci nasıl atlattınız?

Yeşim Salkım: Pandemi hepimizi, tüm sektörü etkiledi ama sektörden çok insanlığı etkiledi. Birarada olamamak, büyüklerimize sarılamamak ve onları görememek çok zor. O süreçte babamı, teyzemi ve halamı kaybettim. Benim için çok ağır oldu. Bize bol bol poşet yıkattılar. O süreçte ne kadar yalnızlaştırıldığınızı, ne kadar birbirimize ihtiyacımız olduğunu anlıyorsunuz. Amaç sahneye çıkıp şarkı söylemek değil, amaç insanların birbirinin gözünün içine bakabilmesi. İnsan insanla beslenen bir varlık çünkü.

O yüzden hepimiz için zordu. Bırakın ülkeden çıkabilmeyi. Evimden dışarı çıkamadım. Çok şükür bitti gitti. Bir üst akılın yeni dünya düzeni dedikleri bu sistemi kurguladıklarını düşünüyorum.

Havadis: Kıbrıs’a ilk geldiğiniz zamanları hatırlıyor musunuz?

“Tek alışamadığımız bize ters gelen trafiği”

Yeşim Salkım: 32 senedir sahnelerdeyim. Kıbrıs’ta ilk sahne alan sanatçılardan biriyim. Zamanın en eski en güzel otellerinde konserler verdim. Kıbrıs bizim için yavru vatan. Benim erkek kardeşim Girne’de özel bir üniversitede okudu. Kıbrıs’ın ayrı bir yeri var bizde. Kendi vatanımız gibi. Sanki İzmir’e, Antalya’ya gidiyormuş gibi hissediyor insan. Çok güzel bir ada ve çok güzel insanları olduğunu düşünüyorum. Tek alışamadığımız İngiliz döneminden kalan trafik kuralları. Yolları biraz yadırgıyoruz. Bize biraz ters geliyor. KKTC, turizm açısından büyümesi, hak ettiği yeri alması gereken bir ülke. Deniziyle doğasıyla bizim için kıymetli bir yer.

Havadis: Yeni projeleriniz varmı?

Yeşim Salkım: Geçen yıl bir single çıkarttık. Düet yaptık Bade Derinöz’le. Poll Production işbirliğinde 8 Temmuz’da yeni bir teklim çıkacak. Ağustos’ta Bade Derinöz’le yeni bir single çalışmamız olacak. Ondan sonra Seda Akay’ın albümünde arabesk tınıları olan bir şarkı seslendireceğim.

BENCE EVLİLİK YAŞLILIKTA GEREKLİ OLAN BİRŞEYMİŞ: Yalnızım. 8 sene oldu boşanalı. Ben başında hızlı gidip sonra duranlardanım herhalde. Gençlik zamanımda evlenmeyi daha doğru buluyordum. Artık belli bir yaşa geldiğinde daha seçici oluyor insan özellikle evlatlarınızda varsa. Bence evlilikte yaşlılıkta gerekli olan birşeymiş. Onu anladım. Gençlere de bunu tavsiye ediyorum

Havadis: Özel hayatınız nasıl gidiyor?

Yeşim Salkım: Yalnızım. 8 sene oldu boşanalı. Bu 8 sene zarfında kızımı büyüttüm. 11 yaşında şuan. Ben başında hızlı gidip sonra duranlardanım herhalde. Gençlik zamanımda evlenmeyi daha doğru buluyordum.

Artık belli bir yaşa geldiğinde daha seçici oluyor insan özellikle evlatlarınızda varsa. Bence evlilik yaşlılıkta gerekli olan birşeymiş. Böyle bir durummuş onu anladım. Gençlere de bunu tavsiye ediyorum.

Gençken hayat bir şekilde akıp gider. Yaşınız ilerlediğinde bir arada birlikte birşeyleri paylaşmanız çok önemli. Yalnızlık bir tek Allah’a mahsus. Şuan annem yanımda. Küçük kızım var. Onun dersleri var. Diğer kızım ise televizyon programı yapıyor.

“Aşk her yerde”

Aşka çok kapalı bir kadın değilim ama şuan aşkta yok. Büyük konuşmamak gerekiyor. Belli de olmaz. Bilmiyorum. Belli bir olgunluğa geldikten sonra bu tür şeyler zor oluyor.

Özel bir kanalda haber sunuyorum şuan. Eskisi gibi canınızın istediği bir hayat yaşayamıyorsunuz. Sorumluluklarınız daha ağır oluyor. Her konuda konuşmam gerekiyor. Sosyoloji yüksek lisansı da yaptım. Biraz daha hayatın başka yönlerinde insanlara neler katabileceğimi düşünüyorum. O yüzden aşkı görmek isteseniz. Aşk her yerde. Çocuğunuzda da var, şarkınızda da var, çok sevdiğiniz bir dostunuzda da var. İnsan sevdiklerini kaybetmeye başlayınca teker teker, bu aşk duygusunun sizi ele geçirmesini uygun bulmuyor. Sizin saçmalamanıza sebep vermesine müsaade etmemelisiniz. Arkasından sevgi, hoşgörü ve anlayış gelmiyorsa ilişkiler maalesef bitiyor. Ve siz yine yalnız kalıyorsunuz. Onun için şuan yalnızlığımı seviyorum. Yapamadıklarımı yapmaya çalışıyorum. Yalnızlığımın keyfini çıkarmaya çalışıyorum.

Salkım: Evlerin yeşim ablası olma niyetindeyim

Ülkeme hizmet etmek istiyorum. Ülkemdeki problemlerle gençlerin sorunlarıyla ilgilenmek istiyorum. Belli bir olgunluğa geldim. Artık daha iyi anlıyorum ve insanlara daha iyi dokunabiliyorum.

Dolayısıyla empati yeteneğim çok yükseldi. Birilerine yardım etmek lazım. Ne eksikse onları söylemek gerekiyor. Biraz daha ciddi biraz daha haberin merkezinde olmak istiyorum. Savaşı, günlük hayatı, aşkı ve politikayı konuşabilen kısaca herşeyi konuşabilen bir anne bir abla hem bir büyük olarak evlerin yeşim ablası olma niyetindeyim