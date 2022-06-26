Mesarya’da “Salkım salkım” eğlence

HAYRAN BIRAKTI: Türkiye’nin ünlü sanatçısı Yeşim Salkım Doğuş Mesarya Restoran’da sahne aldı. Tam bir şölen havasında yaşanan zengin programında konuklara sıcak ve samimi bir konser sundu

Haber: Hakan Topaloğlu

Ülkemize getirdiği ünlü isimlerle dikkat çeken Doğuş Mesarya Restoran’da geçtiğimiz Cumartesi akşamı Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Yeşim Salkım sahne aldı. Salkım büyük bir müzik şölenine imza atarken bütün masalarını tek tek dolaştı. Ünlü sanatçı konuklarla kurduğu sıcak diyogları ve esprileriyle beğeni topladı.

Saat 22.00’de ise özel orkestrasıyla sahne çıkan Yeşim Salkım kendi şarkıların yanı sıra diğer sanatçıların eserlerine geniş olarak yer verdi. Ünlü sanatçı konserinde “Yeniden başlasın”, “Yaz, yaz, yaz”, “Dilektaşı”, “Yalnız Kullar”, “Firuze”, “Geceler” ve “Son sigara” şarkılarını seslendirdi.

“Yatakta çapraz yatabiliyorum”

Ünlü sanatçısı, 8 senedir yalnızım. Yatakta çapraz yatabiliyorum. Böyle çok mutluyum. Bu şarkının yazılmasına vesile olan o mavi gözler diyerek ünlü şarkısı “Deli Mavi”yi konukları için seslendirdi.

“Geçcek”

Ünlü sanatçı, Türkiye’de olduğu gibi buranın durumu da kötü diye biliyorum diyerek Tarkan’ın şarkısına gönderme yaptı. “Geçcek, geçcek” dedi.

En büyük şansızlığım Yıldız Tilbe

Salkım, bundan tam 32 sene önce sahnelere çıkmaya başladım. Bizim dönemin en büyük şansızlığı Yıldız Tilbe’dir. “Delikanlım” şarkısıyla ortalığı kasıp kavurdu.” dedi.

Duygusal anlar yaşattı

6 yıl önce rahim kanserine yakalandığını söyleyen ünlü sanatçı, “O süreçte insan daha iyi anlıyor.

Özellikle yalnız kalıyorsanız ve kendi başınıza mücadele veriyorsanız, hayatta hiçbir şeye üzülmemeniz gerektiğini anlıyorsunuz.

Ben şükürler olsun atlattım. Ama ağır Kayıplar verdim. Siz bugünden sonra yapmak istediğiniz şeyleri lütfen ertelemeyin.

Çünkü o son geldiğinde yapamadıklarınız aklınıza geliyor ve çok pişman oluyorsunuz. Sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın ve hayatı son gününüz gibi yaşayın” dedi.

İstekleri geri çevirmedi

Yaklaşık iki saat sahnede kalan başarılı sanatçı gelen istekleri geri çevirmedi. Konser sonunda “Olacak o kadar” ve “İzmir Marşı”nı seslendirerek coşku dolu anlar yaşattı.

Gencelli ve Sadeli eğlendirdi

Konserden önce sahne alan Demet Cencelli en sevilen şarkılarını gelen konuklar için seslendirirdi.

Ardından sahneye çıkan Çetin Sadeli ise esprileriyle kırdı geçirdi.