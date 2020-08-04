EkonomiGüney Kıbrıs

Salgının Rum ekonomisine etkisi: Yüzde 7,5 daralma

4 Ağustos 2020
Rum ekonomisi

Güney Kıbrıs’ta yapılan bir araştırma, Covid-19 salgınının Rum ekonomisinde yüzde 7,5 daralmaya sebebiyet vereceğini ortaya koydu.

Haravgi gazetesi, “Salgın Ekonomiye Dişlerini Gösteriyor” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Rum “Kıbrıs Üniversitesi” tarafından yapılan bir araştırmaya yer verdi.

Araştırmada, covid-19 salgını yüzünden Güney Kıbrıs ekonomisinin 2020 yılında önemli bir daralma içerisine gireceği öngörülerek, bu daralmanın Gayrı Safi Milli Hasıla düzeyinde -7,5 olmasının öngörüldüğü ifade edildi.


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