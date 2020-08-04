Salgının Rum ekonomisine etkisi: Yüzde 7,5 daralma

\r\nG\u00fcney K\u0131br\u0131s\u2019ta yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rma, Covid-19 salg\u0131n\u0131n\u0131n Rum ekonomisinde y\u00fczde 7,5 daralmaya sebebiyet verece\u011fini ortaya koydu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nHaravgi gazetesi, \u201cSalg\u0131n Ekonomiye Di\u015flerini G\u00f6steriyor\u201d ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 alt\u0131nda man\u015fet ve i\u00e7 sayfalar\u0131ndan yer verdi\u011fi haberinde, Rum \u201cK\u0131br\u0131s \u00dcniversitesi\u201d taraf\u0131ndan yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rmaya yer verdi.\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rmada, covid-19 salg\u0131n\u0131 y\u00fcz\u00fcnden G\u00fcney K\u0131br\u0131s ekonomisinin 2020 y\u0131l\u0131nda \u00f6nemli bir daralma i\u00e7erisine girece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fclerek, bu daralman\u0131n Gayr\u0131 Safi Milli Has\u0131la d\u00fczeyinde -7,5 olmas\u0131n\u0131n \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ifade edildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n