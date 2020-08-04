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Denktaş: Tatar ve Özersay’ın adaylıktan çekilmesi gerekirdi

4 Ağustos 2020
Serdar Denktaş

DP Milletvekili ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, BRT’de katıldığı programda Başbakan ve yardımcısının adaylıktan çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Serdar Denktaş “Başbakan Ersin Tatar ve yardımcısı Kudret Özersay’ın, ülkenin içinde bulunduğu sağlık, ekonomi açısından böylesi bir ortamda adaylıktan çekilmesi, bir isim üzerinde uzlaşması gerekirdi. Ancak öyle bir anlayışta değiller.” dedi

Denktaş’tan adaylara çağrı

Denktaş sabah saatlerinde sosyal medya hesabından adaylara propaganda sürecinde sağlığın ön planda tutulması gerektiğini hatırlattı.

Denktaş’ın açıklaması şöyle:

ÖNCE SAĞLIK
Dünyamızı saran salgınla bir çaresi bulunana kadar yaşamayı öğrenmeli, yeni normali bu anlayışla inşa etmenin yollarını öğrenmeliyiz.
Elbette eski seçim günlerinin coşkusunu, heyecanını hepimiz özlüyoruz ancak şimdi önce sağlık diyor ve tüm aday arkadaşlarımızı propaganda sürecinde halkımızın üç altın kurala ( Hijyen, maske, sosyal mesafe) uymaları hatırlatmasını sürekli yapmaya davet ederim.


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