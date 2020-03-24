Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 17 bini geçti

Koronavirüs dünyada 360 binden fazla kişiye bulaşırken Avrupa’da ölü sayısı 10 bini aştı. İtalya’da 601 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısının giderek arttığı İspanya’da bir buz pateni pisti morga dönüştürüldü.

Koronavirüs salgını küresel boyutta hızla yayılmaya devam ediyor, buna bağlı olarak can kayıpları da artıyor. Virüs ilk kez Aralık ayında Çin’de ortaya çıkmasının ardından 174 ülkede toplam 383 bin 894 kişiye bulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17 bin 169.

Şimdiye kadar hastalığın atlatanların sayısı ise çoğunluğu Çin’de olmak üzere 100 bin civarında.

Hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla dünya nüfusunun yaklaşık 5’te biri olan 1,7 milyar insan ya zorunlu olarak ya da hükümetlerin çağrısıyla evlerinden çıkmadan yaşıyor.

AVRUPA’DA ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Salgının merkezi haline dönüşen Avrupa’da ölü sayısı 10 bini geçti. Salgının en hızlı yayıldığı kıta olan Avrupa’daki vaka sayısı da 185 bini aştı.

Avrupa’da hayatını kaybeden 10 bin 144 kişinin 6 bin 77’si İtalya’dan. Ülkede son 24 saatte hastalığa yenik düşenlerin sayısı 601 olarak kaydedildi. İtalya’da geçen Cumartesi günü 793 ile bir gündeki en fazla can kaybı gerçekleşmişti.

Avrupa’daki can kaybı sayısında İtalya’yı 2 bin 182 ile İspanya takip ediyor. Ülkede son 24 saatte 462 koronavirüs nedeniyle öldü. Başkent Madrid’deki bir buz pateni pisti geçici olarak morga dönüştürüldü. Ülkede toplam can kayıplarının yarısı Madrid’den.

Fransa’daki can kaybı ise 860’a ulaştı. Ülkede bir günde 186 kişi can verirken, bunlardan dördünün doktor olduğu bildirildi. Pazar günü de bir doktor hayatını kaybetmişti.

Almanya’daki vaka sayısı da 27 bin 700’e ulaştı. Ülkenin çoğunlukla güney ve batı bölgeleri salgından etkilenirken ölüm oranı ise düşük seyretmeye devam ediyor. Almanya’daki can kaybı 115.

ABD’de ise virüs birkaç hafta içerisinde 42 bin vakaya yaklaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı 573’e çıktı. Ölümlerin üzde 25’i New York eyaletinden. Yetkikiler ülke nüfusunun üçte birine evden çıkmama çağrısı yaptı.

Diğer yandan koronavirüs ilk kez Suriye’de ve İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde görüldü. Çek Cumhuriyeti, Gambiya, Nijerya, Zimbabwe ve Karadağ’da ise ilk can kayıpları yaşandı.