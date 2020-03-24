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Stokçuluğa karşı ilginç önlem: Tanesi 4, iki tanesi 95 dolar

24 Mart 2020

Danimarka’da bir market herkese el dezenfektanı yetsin diye ikinci fiyatını 20 katına çıkardı. Müşteriler bir taneyi normal fiyattan alabilirken diğerini almak için fazladan para ödemek zorunda kalıyor.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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