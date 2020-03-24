Stokçuluğa karşı ilginç önlem: Tanesi 4, iki tanesi 95 dolar

Danimarka'da bir market herkese el dezenfektan\u0131 yetsin diye ikinci fiyat\u0131n\u0131 20 kat\u0131na \u00e7\u0131kard\u0131. M\u00fc\u015fteriler bir taneyi normal fiyattan alabilirken di\u011ferini almak i\u00e7in fazladan para \u00f6demek zorunda kal\u0131yor.\r\n\r\nCorona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131n ard\u0131ndan en \u00e7ok talep g\u00f6ren \u00fcr\u00fcnlerin ba\u015f\u0131nda dezenfektanlar geliyor. Danimarka'da bir market stok\u00e7ulu\u011fu engellemek i\u00e7in ilgin\u00e7 bir y\u00f6nteme ba\u015fvurdu.\r\n\r\nMarket d\u00f6rt dolardan sat\u0131lan dezenfektanlar\u0131n iki tanesini 95 dolara \u00e7\u0131kard\u0131. Yani bir kutudan fazla dezenfektan almak isteyen m\u00fc\u015fteriler ikinciye fazladan 90 dolar \u00f6demek zorunda kalacak.\r\n\r\n\u00dclkede faaliyet g\u00f6steren Rotunden marketi bu uygulamayla herkesin dezenfektan alabildi\u011fini aktard\u0131.\r\n\r\nMarket ayr\u0131ca m\u00fc\u015fterilerine ki\u015fisel mesafelerini koruma uyar\u0131s\u0131 da yap\u0131yor. Ayn\u0131 aileden yaln\u0131zca bir ki\u015finin market i\u00e7erisine al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131. Ayr\u0131ca ayn\u0131 anda marketin i\u00e7ine al\u0131nan m\u00fc\u015fteri say\u0131s\u0131na da s\u0131n\u0131rlama getirildi\u011fi aktar\u0131ld\u0131.\r\n\r\nABD'nin Tennessee eyaletinde iki karde\u015f 18 bin \u015fi\u015fe el dezenfektan\u0131 stoklam\u0131\u015ft\u0131. Olay\u0131n haberlere \u00e7\u0131kmas\u0131 \u00fczerine iki karde\u015f \u00f6z\u00fcr dilemi\u015fti.