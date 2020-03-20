TeknolojiUzay

Salgında en güvenli yer uzay istasyonu

20 Mart 2020
uzay-mekiği

ABD’li bir Bir araştırmacıya göre, corona virüs (COVID-19) salgını esnasında bulunulacak en güvenli yer gezegenimizin yörüngeside bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS).

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen ve bugün yüzün üzerinde ülkeye yayılan corona virüs 10 binin üzerinde insanın hayatına mal olmuş durumda.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, şu sıralar salgında en güvenli yer Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS). Bunun sebebi ise uygulanan katı kurallar.

ABD’de bulunan Colorado Boulder Üniversitesi’ndeki BioServe Uzay Teknolojileri’nde araştırmacı Luis Zea, uyguladıkları kontrollerin herhangi bir salgının gerçekleşmesini engellediğini söyledi.

Ekibin ISS’ye gönderilmeden önce karantinaya alındığını ve muhtemel belirtiler için tetkik edilip çeşitli testlere tabi tutulduğunun altını çizen bilim insanı “Uluslararası Uzay İstasyonu muhtemelen en güvenli yerlerden biri” dedi.

Yaklaşık 400 kilometre irtifada, alçak Dünya yörüngesinde bulunan ISS şu anda 3 kişiye ev sahipliği yapıyor.




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