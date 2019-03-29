Şaka gibi: Microsoft, 1 Nisan’da şaka yapmayacağını açıkladı

Her yıl 1 Nisan’da kutlanan şaka gününde sadece insanlar değil firmalar da bol bol şaka yapıyor. Yüzlerce yıllık bu gelenekte pek çok firmanın ilginç ve komik şakalarını hatırlıyoruz. (“Penguenler aslında uçuyormuş ama insanlardan utandıklarından uçmuyormuş” haberini hatırlayan var mı?)

Microsoft, 1 Nisan tarihinde şaka yapmayacağını açıkladı. Şirketin Kıdemli Pazarlama Müdürü Chris Capossela’nın gönderdiği e-postada, ekibinden şaka yapmamalarını ve hatta yapılan şakalara katılmamaları isteğinde bulundu. Bunun sebebi ise şakaların olumlu etkilerinin az olması olarak gösterildi.

Her ne kadar açıklamaya göre bu sene şaka yapılmayacağına dair kesin bir ifade kullanılmış olsa da bunun gerçek bir karar mı yoksa sürpriz faktöründen faydalanmak için yapılmış bir numara mı olduğunu pazartesi günü göreceğiz.