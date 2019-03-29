2 kişi yaralandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre kaza, saat 18:20 sıralarında, Ercan – Gaziköy Anayolu üzerinde meydana geldi.

Osman Yerlikaya (E-58), yönetimindeki TLZ 276 plakalı araç ile Gaziköy istikametinden Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Bedir Yıldırım (E-36) yönetimindeki KB 018 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan TLZ 276 plakalı araç sürücüsü Osman Yerlikaya ve KB 018 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sefa Özerinç (E-17) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından kontrol amaçlı müşahede altına alındı.

Soruşturma devam etmektedir.