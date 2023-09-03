Sahte yangın ihbarı yaptı tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği biligiye göre 2 Eylül saat 15:45 sıralarında, Girne’de, 25 yaşındaki E.C.O.’nun, ev sahibinin elektriği bağlatmadığı gerekçesi ile ikametgahında yangın

olmadığı halde konu adreste ev sahibi adına kiraları toplayan şahsı bir uygulama üzerinden arayarak, dairede yangın olduğunu söyleyip itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesini sağlayıp yalan yangın ihbarında bulunduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.