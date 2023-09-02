KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası başlıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası bu yıl 4 Eylül Pazartesi günü gerçekleşiyor.
Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleşecek turnuvada Tribün Kıbrıs, Gelengül Production, Evliya/Objektif ve Bağımsız Medya kurumları mücadele edecek.
Turnuvada program şöyle:
4 Eylül 2023 Pazartesi
Saat 20.00 Gelengül Production-Evliya/Objektif
Saat 21.00 Bağımsız Medya-Tribün Kıbrıs
7 Eylül 2023 Perşembe
Saat 20.00 Bağımsız Medya-Gelengül Produktion
Saat 21.00 Evliya/Objektif-Tribün Kıbrıs
12 Eylül 2023 Salı
Saat 20.00 Evliya/Objektif-Bağımsız Medya
Saat 21.00 Tribün Kıbrıs-Gelengül Produktion
14 Eylül 2023 Perşembe
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