KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası başlıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Eylül 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası başlıyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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KTSYD Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası başlıyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği tarafından düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası bu yıl 4 Eylül Pazartesi günü gerçekleşiyor.

Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleşecek turnuvada Tribün Kıbrıs, Gelengül Production, Evliya/Objektif ve Bağımsız Medya kurumları mücadele edecek.


 

Turnuvada program şöyle:

 

4 Eylül 2023 Pazartesi

Saat 20.00  Gelengül Production-Evliya/Objektif

Saat 21.00 Bağımsız Medya-Tribün Kıbrıs

 

7 Eylül 2023 Perşembe

Saat 20.00 Bağımsız Medya-Gelengül Produktion

Saat 21.00 Evliya/Objektif-Tribün Kıbrıs

 

12 Eylül 2023 Salı

Saat 20.00 Evliya/Objektif-Bağımsız Medya

Saat 21.00 Tribün Kıbrıs-Gelengül Produktion

 

14 Eylül 2023 Perşembe

FİNAL GECESİ

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Tags:Omaç Başat Halı Saha Futbol Turnuvası
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