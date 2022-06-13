Sahte belgeyle çıkış yaptılar… Mersin’den geri gönderildiler

Girne’de meydana gelen sahte belge düzenlene suçundan tutuklanan Godwin Osauayle ile Cleta Osege mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru İlyas Güney, zanlıların 5 Haziran 2022 tarihinde saat 09.00 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan ülkeden çıkış yaptıklarını söyledi. Polis, Mersin’e giden zanlıların pasaportlarında yapılan incelemede Türkiye Cumhuriyetine ait sahte vize damgası tespit edildiğini belirtti. Güney, her iki zanlının da aynı gün KKTC’ye geri gönderildiğini ifade etti.

Zanlılar hakkında sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme suçlarından soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların ülkede turist vizesi ile bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıları 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.