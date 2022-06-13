Spor

Fenerbahçe, Lincoln Henrique’yi açıkladı

13 Haziran 2022
Fenerbahçe, Lincoln Henrique







Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara ile anlaşma sağlandığını açıkladı.




Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.



Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

23 yaşındaki Portekizli ofansif orta saha, geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi’nde forma giydiği 32 maçta 5 gol attı ve 6 asist yaptı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, Fenerbahçe bu transfer için Santa Clara’ya 3,5 milyon euro bonservis ödeyecek.



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13 Haziran 2022






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