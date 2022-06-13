Fenerbahçe, Lincoln Henrique’yi açıkladı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”