Spor
Fenerbahçe, Lincoln Henrique’yi açıkladı
Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
23 yaşındaki Portekizli ofansif orta saha, geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi’nde forma giydiği 32 maçta 5 gol attı ve 6 asist yaptı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, Fenerbahçe bu transfer için Santa Clara’ya 3,5 milyon euro bonservis ödeyecek.