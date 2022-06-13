Kilo vermek isteyenler için en ideal kahvaltı saati açıklandı

\u0130ngiliz profes\u00f6r Tim Spector, Tanzanya'daki Hadza kabilesinin beslenme al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131 inceledi. Sabahlar\u0131, erken kahvalt\u0131 yapmayan bu insanlar\u0131n olduk\u00e7a sa\u011fl\u0131kl\u0131 oldu\u011funu g\u00f6zlemledi. Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir konferansta a\u00e7\u0131klamalarda bulunan bilim insan\u0131, insanlar\u0131n yedikleri hi\u00e7bir \u015feyden vazge\u00e7meyip, bu al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fckleri takdirde yakla\u015f\u0131k 5 kilo kaybedebilece\u011fini s\u00f6yledi. Peki kilo vermek isteyenler i\u00e7in en ideal kahvalt\u0131 saati hangisi?\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere'de King's College London'da genetik epidemiyoloji profes\u00f6r\u00fc Tim Spector,\u00a0 kilo vermeye \u00e7al\u0131\u015fanlar i\u00e7in en iyi kahvalt\u0131 saatinin 11:00 oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. Bunun nedenini ise\u00a0 \u00e7o\u011fu insan\u0131n ak\u015fam yeme\u011fini \u00f6nceki nesillere g\u00f6re \u00e7ok daha ge\u00e7 yemesi ve ak\u015fam 9 civar\u0131nda yemek yemeyi b\u0131rakmas\u0131 olu\u015fturuyor.\r\n5 K\u0130LOGRAM KAYBED\u0130LEB\u0130L\u0130R\r\nCheltenham\u00a0Bilim\u00a0Festivali'nde konu\u015fan Spector, \u201c14 saatlik oru\u00e7 tutman\u0131n tek yolu sabah 11'de kahvalt\u0131 yapmakt\u0131r. Kan\u0131tlar, bunun metabolizma ve kilo kayb\u0131 i\u00e7in en sa\u011fl\u0131kl\u0131s\u0131 oldu\u011funu g\u00f6steriyor. Birka\u00e7 ay boyunca bu stratejiyi takip etmek, insanlar\u0131n 2 kg ile 5 kg aras\u0131nda kilo vermesine yard\u0131mc\u0131 olabilir\u201d dedi.\r\n\r\n\u0130nsanlar\u0131n yemek yeme al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131n k\u00fcreselle\u015fme ve modern i\u015f ya\u015fam\u0131\u00a0 ile birlikte de\u011fi\u015ftirdi\u011fini aktaran Spector, \u201c\u00d6zellikle \u0130ngiltere'nin kuzeyinde daha erken yemek yiyen insanlar var, ancak genellikle \u0130spanya ve \u0130talya'daki insanlar gibi ak\u015fam yeme\u011fini \u00e7ok daha sonra yiyerek k\u0131tasal yeme al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131na ge\u00e7tik\u201d diye konu\u015ftu.\r\nHADZA KAB\u0130LES\u0130N\u0130N ALI\u015eKANLIKLARINI \u0130NCELED\u0130\r\nBununla birlikte Spector, Tanzanya'da ya\u015fayan, obezite veya tip 2 diyabet hastas\u0131 olmayan modern avc\u0131-toplay\u0131c\u0131lardan olu\u015fan Hadza kabilesinin beslenme al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n\u0131 inceledikten sonra bu tavsiyeyi verdi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Hadza kabilesinin kahvalt\u0131 al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yok ve \u00fcyeler\u00a0 her g\u00fcn saat 10.30 veya 11.00'de yemek yemeye ba\u015fl\u0131yor.\r\n\r\nDi\u011fer taraftan, bilim insanlar\u0131 aras\u0131nda aral\u0131kl\u0131 oru\u00e7 olarak adland\u0131r\u0131lan beslenme tarz\u0131 giderek daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 olman\u0131n ve kilo vermenin bir yolu olarak g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nSpector, \u201cG\u00fcnde 14 saat yememek, daha sonra bir kahvalt\u0131 yapmak, di\u011fer k\u0131s\u0131tlay\u0131c\u0131 diyetlerden uzun vadede daha kolay. \u0130\u015fe yar\u0131yor \u00e7\u00fcnk\u00fc ba\u011f\u0131rsaklar\u0131m\u0131zdaki mikroplar\u0131n bizim gibi sirkadiyen bir ritmi var ve dinlenmeye ihtiya\u00e7lar\u0131 var. Kahvalt\u0131y\u0131 atlamama al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n art\u0131k modas\u0131 ge\u00e7ti\u201d de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n\r\n\r\nKAHVALTI BAZI \u0130NSANLARI \u015e\u0130\u015eMANLATIYOR\r\n\u00d6te yandan, Spectori \u201cSpoon-Fed: Why About Everything We've Been Everything About Food About Food\u201d adl\u0131 kitab\u0131nda yazd\u0131\u011f\u0131 gibi kahvalt\u0131 yapman\u0131n baz\u0131 insanlar\u0131n kilo almas\u0131na neden oldu\u011funu s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n