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Kilo vermek isteyenler için en ideal kahvaltı saati açıklandı

13 Haziran 2022
kilo vermek için ideal kahvaltı saati







İngiliz profesör Tim Spector, Tanzanya’daki Hadza kabilesinin beslenme alışkanlıklarını inceledi. Sabahları, erken kahvaltı yapmayan bu insanların oldukça sağlıklı olduğunu gözlemledi. Katıldığı bir konferansta açıklamalarda bulunan bilim insanı, insanların yedikleri hiçbir şeyden vazgeçmeyip, bu alışkanlığı sürdürdükleri takdirde yaklaşık 5 kilo kaybedebileceğini söyledi. Peki kilo vermek isteyenler için en ideal kahvaltı saati hangisi?



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13 Haziran 2022






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