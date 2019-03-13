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Sahnede şölen tadında eğlence

13 Mart 2019

OĞUZHAN’LA FELEKTEN BİR GECE:

Girne’nin eğlence mekanlarından Golden Cage, birbirinden renkli şovlar ve Oğuzhan’la coşkuya kapıldığı gecede konukların felekten bir geceyi doya doya eğlenerek yaşamasını sağladı

Port Cratos’un eğlence mekanı Golden Cage’te Oğuzhanlı geceler tüm hızıyla devam ediyor. Ülkemizin yanı sıra Türkiye’den de geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Oğuzhan seslendirdiği en yeni ve sevilen şarkılarla geçtiğimiz cumartesi gecesi sahnede parladı. Renkli anların yaşandığı gece sahne gösterileriyle başlarken Türkiye’den gelen dansçıların şovları ve oryantal dansları adeta nefes kesti. Yenilenen repertuvarı ve muhteşem enerjisi ile Oğuzhan eğlenceye damgasını vurdu.

Perdelerin açılması ile birlikte büyük bir coşkuyla karşılanan sanatçı her zaman olduğu gibi birbirinden güzel şarkılarıyla misafirlerini coştururken şıklığı ile dikkat çekti. Oğuzhan bitmek bilmeyen enerjisi ile dinleyicilerini kısa sürede eğlencenin tavanına çıkararak gecenin geç vakitlerine kadar tempoyu hiç düşürmedi.

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