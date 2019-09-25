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Şahıslarda en çok vergi veren Tahir Topal oldu

25 Eylül 2019
Tahir Topal

Serena, LC Waikiki gibi markaların KKTC temsilciğini yapan Tahir Topal 9 milyon 679 bin TL gelir göstererek 2 milyon 996 bin TL vergi ödedi.

Maliye Bakanlığı, 2018 gelir yılı ile ilgili gerçek kişi ve kurumların, Gelir ve Vergi Dairesi’ne sundukları beyanlara göre hazırlanan tabloları açıkladı.

2016 yılı vergilendirme döneminden bu yana şahıslar sıralamasında zirveyi kimseye kaptırmayan Topal bu yıl da en fazla vergi veren kişiler sıralamasında ilk sırada yerini aldı.

Serena, Lc Waikiki gibi markaların KKTC temsilciğini yapan Tahir Topal 9 milyon 679 bin TL gelir göstererek 2 milyon 996 bin TL vergi ödedi.

Burak Başel
Burak Başel

Burak Başel ikinci

Vergi şampiyonları listesinde yeni kişiler de göze çarpıyor. Başel Holding Sahibi Burak Başel listeye ikinci sıradan giriş yaptı. Başel’i ise Mustafa Haciali izledi.

Sırası ile ilk 10 şu isimlerden oluştu:

Tahir Topal, Burak Başel, Mustafa Hacıali, Günay Çerkez, Turgay Ersalıcı, Harun Maden, Işın Ramadan Cemil, Ergün Şevket, Orhan Şevket, Ertuğ Şevket.

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