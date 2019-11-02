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Şahin Çepik yargı gününü tutuklu bekleyecek

2 Kasım 2019

Evrim Kamalı

 Lefkoşa’da uyuşturucu madde tesiri altında kaza yapan zanlı Şahin Çepik dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı Şahin Çepik’in 29.10.2019 tarihinde Haydar Aliyev Caddesi Lefkoşa’da yönetimindeki JD 032 plakalı araçla uyuşturucu madde tesiri altında trafik kazası yaptığını ve üzerinde yapılan aramada, cep telefonunun kılıfı arasında saklanmış 90 miligram sentetic cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini söyledi. Zanlının denetimli serbestlikten yararlandığını ancak koşulları ihlal ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.



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