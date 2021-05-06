Şahali: Jet raporu konusu hala çözülmedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor. Güncel konuşmalar kapsamında daha sonra CTP milletvekili Erkut Şahali kürsüye çıktı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Gündeme Dair Notlar” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Şahali, Türkiye’den aktarılan kaynakların kullanımına dair bilgi talep etti.

Spor Dairesi Yönetim Kurulu’nun toplanmadığını, gerekli kararların alınamadığını kaydeden ve bunun ülke sporuna ciddi zarar verdiğini söyleyen Şahali, futbol kulüplerinin faaliyete geçememesi nedeniyle oyuncuların bireysel çözüm arayışına girdiğini kaydetti.

Elektrik fiyatlarıyla ilgili nizamnamenin uygulanmadığını söyleyen Şahali, bu konuda muhalefete ve Sayıştay’a sorumluluk yüklenmemesi gerektiğini belirtti.

Hayvancıların sorunlarının çözülmesi için gerekli adımların atılmadığını ifade eden Şahali, devlet ciddiyetiyle konuya yaklaşarak hareket etmek gerektiğini anlattı.

Şahali, devlet bankaları yönetim kurullarına yapılan atamaları da eleştirdi.

Sanatçılara her zamankinden fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde hükümetin bunu görmediğini ve müzisyenleri açlığa terk ettiğini anlatan Şahali, bu durumu eleştirdi.

Ercan Havaalanında oluşan cirodan devletin alacağı payın alınmaması ve ötelenmesi kararını eleştiren Şahali, bunun “yurttaşın 3 kuruş ile hayatını idame ettirme durumunda olduğu bir dönemde” yapıldığına işaret etti.

Jet raporu konusunun hala çözülmediğini ifade eden Şahali, bu ve benzeri araştırmalarla ilgili sonuçların açıklanması gerektiğini anlattı.

Bu kadar sıkıntı içindeyken pasaport meselelerinin gündeme getirildiğini anlatan Şahali, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, konuyla ilgili atılan, “Rumları efendisi olarak görenler” ifadelerini içeren mesajları retweetlediğine işaret ederek, bu durumun kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Ercan Havaalanının adının değiştirilmesi konusunda, bu ismin hangi otoritelerce belirlendiğinin belli olduğunu söyleyen Şahali, bu konunun kiminle istişare edilmesi gerektiğinin de belli olduğunu ifade etti.