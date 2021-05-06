Oğuz: Ercan’dan gelen gelir 3 ayda 3 milyon TL

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor. Güncel konuşmalar kapsamında daha sonra Hükümet adına cevap vermek üzere Maliye Bakanı Dursun Oğuz kürsüye çıktı.

Şahali’nin Türkiye’den aktarılan kaynakla ilgili sorusuna yanıt veren Oğuz, gelen kaynağın 226 milyon 528 bininin bütçeye girdiğini anlattı.

Ay sonundaki kaynak açıklarının sadece maaşlarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade eden Oğuz, ay sonuna denk geldiği için bu şekilde anlaşıldığını kaydetti.

Maliye gelirlerinde beklendiği gibi bir gerileme olduğunu, ödemelerin bir kısmının ötelenmek durumunda kaldığını ifade eden Oğuz, Maliye’nin borçlarıyla ilgili bilgi verdi.

Gelirleri artırmak için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Oğuz, tasarruf yapmak zorunda kalındığını anlattı.

PCR kapasitesini artırmak için adımların atıldığını ifade eden Oğuz, hızlı kitler için de hizmet alımı yapılacağını belirtti.

Otellerdeki karantina ve temaslı giderlerinin devam ettiğini anlatan Oğuz, vaka artışının ödenen rakamları da artırdığını söyledi.

Covid desteklerinin ödenmeye devam ettiğini kaydeden Oğuz, elektrik kurumuna 25 kuruşlarla ilgili ödemenin henüz yapılamadığını dile getirdi.

Oğuz, hayat pahalılığı kaleminin gerekli yerlere harcanacağını da belirtti.

Ercan’dan gelen gelirin 3 ayda 3 milyon TL olduğunu ifade eden Oğuz, havaalanıyla ilgili anlaşmalarda mücbir sebep maddesi olduğunu, pandeminin de bu kapsama girdiğini söyledi.

TOROS

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fikri Toros, “5+BM Toplantısı Sonrası Kıbrıs Çözüm Süreci” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ve sonrasında yaşananlara işaret eden Toros, Kıbrıslı Türklerin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin ortak sahibi olduğunu söyledi.

Bu konuda son günlerde zeminsiz bir tartışma başlatıldığını kaydeden Toros, Kıbrıslı Türklerin de Kıbrıslı Rumların da bu doğrultuda pasaport sahibi olma hakkı olduğunu kaydetti.

Buna sahip olan 90 bin Kıbrıslı Türkü ötekileştirmeye ve küçük düşürmeye yönelik açıklamaları sahiplerine iade ettiğini belirten Toros, kimsenin bu kimliği taşıyarak suç işlemediğini, ya da etik dışı hareket etmediğini belirtti.

Müzakereler çerçevesinde belirlenen BM parametrelerine işaret eden Toros, müzakere tarihini özetledi.

Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlükten en çok zarar gören taraf olduğunu belirten Toros, Kıbrıs Türk tarafının toplumdan koparıldığını anlattı.

Meşru BM zeminini terk etmekle “kapsamlı çözüm öncesi yürütülen çabalara çomak sokulduğunu” ifade eden Toros, bugüne kadar yürütülen tüm müzakerelerin BM zemininde yürütüldüğünü, böylece eşit muamele görüldüğünü söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının mevcut statükonun devamını ister bir pozisyona düştüğünü anlatan Toros, bunun izole edilmek anlamına geldiğini ve bu durumun bedelinin de büyük olduğunu ifade etti.

Toros, BM Güvenlik Konseyi’nin bu gelişmeler sonrası büyük ihtimalle Kıbrıs Türk tarafının sunduğu önerileri şiddetle reddedeceğini söyledi.

Toros, konuşması sırasında milletvekillerinin kendisine soruduğu soruları da yanıtladı.

BÜYÜKOĞLU

Ardından Bağımsız Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu “Lefke ve Güzelyurt’un Sorunları” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Büyükoğlu, konuşmasına, UBP milletvekili Zorlu Töre’ye başsağlığı dileyerek başladı. Büyükoğlu ayrıca Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın değiştirilmesi gerektiği yönündeki düşüncesini dile getirdi.

Güzelyurt girişinde bulunan tren istasyonunun birinci etabının tamamlandığını söyleyen Büyükoğlu, projenin tamamlanmasının bölgeye yarar sağlayacağını söyledi.

Güzelyurt için bir devlet konağına ihtiyaç olduğunu belirten Büyükoğlu, bölgedeki kömür ocaklarının taşınması için gerekli adımların atılmasını istedi.

Türkiye’den gelen suya işaret den Büyükoğlu, suyun bu bölgelere ne zaman geleceği ve nasıl kullanılacağı konusunda planlama yapılması gerektiğini belirtti.

Büyükoğlu, Gaziveren sahillerindeki yürüyüş yolları gibi projelerin bürokratik engellerin kaldırılarak desteklenmesini de istedi.