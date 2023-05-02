Şahali: Bakanlık ne yapıyor? Şimdi denetim yapmayacaksa ne zaman yapacak?

Genel Kurulda ilk güncel konuşmayı Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali yaptı. Şahali, “Et Fiyatları Bağlamında Gıda Enflasyonu ve Ölü Taklidi Yapan Hükümet” konulu konuşmasında, et ithalatı kararının 50 bin kişiyi doğrudan etkileyecek olumsuz bir karar olduğunu savundu. Şahali, “Buna etki eden tek şey vitrin fiyatları mı?” diye sordu.

Bir kilo etin de, bir kilo sütün de maliyetinin Hayvancılık Dairesi tarafından hesaplanması gerektiğini belirten Şahali, Hayvancılık Dairesi’nin yurttaşı ilgilendiren ciddi bir faaliyet duyurusu olmadığını savundu.

Bir yılda, hayvan besleme girdisinde yüzde 25’lik artış olduğunu kaydeden Şahali, kuzu etinde yüzde 117’lik, dana etinde yüzde 150’lik, sütte yüzde 72’lik, yoğurtta yüzde 63’lük artış yaşandığını kaydetti. Şahali, “Hayvancılık Dairesi ne yapıyor?.. Bakanlık ne yapıyor? Şimdi denetim yapmayacaksa ne zaman yapacak” diye sordu.

Bebeği olan annelerin grammla kıyma almak durumunda kaldığını ifade eden Şahali, “Bu durum herkesi kaygılandırılmalı” diye konuştu.

“Et ithalat kararı bir tehdit mi, popülist bir yaklaşım mı karar veremedim…” diyen Şahali, “Bu ülkedeki emekçi ve yetiştirici gözden çıkarıldı….” değerlendirmesinde bulundu.

KKTC’de hayvan eksikliği olduğuna dair bir açıklama duymadıklarına işaret ederek, yüksek et fiyatlarını aşağıya çekecek önlemler almak gerektiğini kaydeden Şahali, hükümetin “ölü taklidi” yapmak yerine bu fiyatları aşağıya çekebileceğini savundu.

Ülkedeki enflasyona da dikkat çeken Şahali, bunu “dünyada yaşananlara” bağlayan değerlendirmelerin ise sorumsuz ve gerçek dışı bir tavır olduğunu söyledi.