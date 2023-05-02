Kıbrıslı Türkler Küba’da 1 Mayıs’ı kutladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Kıbrıslı Türkler Küba’da 1 Mayıs’ı kutladı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Dünya çapında ilgi gören 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Küba’nın başkenti Havana’nın Devrim meydanı, bu kez Kıbrıslı Türkleri misafir etti.

küba devrim meydanı


Aralarında eski başbakanlardan Ömer Kalyoncu, Mağusa eski Belediye Başkanı Oktay Kayalp, eski Başbakanlık Müsteşarı Öntaç Düzgün’ün de bulunduğu çok sayıda Kıbrıslı Türk yabancı ülke delegasyonları ile birlikte Devrim meydanında 1 Mayıs kutlaması yaptı.

küba devrim meydanı
Küba hükümeti bu yıl 1 Mayıs kutlamalarını hava muhalefeti nedeniyle 5 Mayıs’a ertelendi. 1 Mayıs günü başkent Havana’da açık ve güneşli bir havanın olması dikkat çekti.

küba devrim meydanı
Küba’da büyük bir akaryakıt krizi yaşanıyor. Akaryakıt tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle ülkede birçok hizmet durma aşamasına geldi. Akaryakıt istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluştu.

küba devrim meydanı

Havadis (Havana)

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