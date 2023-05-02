Kıbrıslı Türkler Küba’da 1 Mayıs’ı kutladı

Dünya çapında ilgi gören 1 Mayıs kutlamalarının yapıldığı Küba’nın başkenti Havana’nın Devrim meydanı, bu kez Kıbrıslı Türkleri misafir etti.

Aralarında eski başbakanlardan Ömer Kalyoncu, Mağusa eski Belediye Başkanı Oktay Kayalp, eski Başbakanlık Müsteşarı Öntaç Düzgün’ün de bulunduğu çok sayıda Kıbrıslı Türk yabancı ülke delegasyonları ile birlikte Devrim meydanında 1 Mayıs kutlaması yaptı.



Küba hükümeti bu yıl 1 Mayıs kutlamalarını hava muhalefeti nedeniyle 5 Mayıs’a ertelendi. 1 Mayıs günü başkent Havana’da açık ve güneşli bir havanın olması dikkat çekti.



Küba’da büyük bir akaryakıt krizi yaşanıyor. Akaryakıt tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle ülkede birçok hizmet durma aşamasına geldi. Akaryakıt istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Havadis (Havana)