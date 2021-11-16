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Sağlık Bakanlığı: Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır

16 Kasım 2021
kktc aşı programı





Sağlık Bakanlığı herkes için aşı programının açıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında herkes için aşı programının açıldığı ve aşı merkezlerimize giden hiç kimsenin geri gönderilmeyeceği de belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Açıklama



“Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır. Aşı merkezlerimize giden hiçbir vatandaşımız geri gönderilmeyecektir”

Covid-19 salgını henüz bitmedi aşınızı olunuz ve kurallarına uyunuz.

Aşı programınızı aşağıdaki tabloda yer alan şekilde tamamladığınıza emin olunuz. Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır. Aşı merkezlerimize giden hiçbir vatandaşımız geri gönderilmeyecektir. 12 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımıza aşılar açılmıştır.  Hiç aşı olmayanlar, 2. Doz, 3. Doz ve 4. Doz olmayan herkes aşı merkezlerimize müracaat edebilir.

Kış aylarına girdiğimiz bu günler içerisinde kayıplar yaşamamak ve hastalığın ağır seyretmesini önlemek amacıyla aşıyla Covid-19’a karşı bağışlılığımızı güçlendirmek elzemdir. Covid-19 aşı merkezlerimiz ve yapılan aşılar tabloda yer almaktadır.

 

AŞILAMA PROGRAMIMIZ 

 

 Aşı yapılan gurup Yapılacak Aşı 
1. 12-18 yaş aşısız kişilerBiontech
2. 18 yaş ve üzeri aşısız kişiler  Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson(  Janssen)
3. 18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara  3.doz  Biontech/Sinovac
4. 18 yaş üzeri 2 doz Biontech  olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz Biontech
5. 18 yaş ve  üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı   olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz   Biontech
6. 18 yaş ve  üzeri Johnson & Johnson  aşı   olup üzerinden 3  ay geçmiş olanlar 2.doz    Biontech/ Johnson & Johnson(  Janssen)
7. 3.dozun üzerinden en az 1 ay geçmiş olanlar 4.doz    Biontech

 

 

 

 

 

 

 

 

COVİD AŞI MERKEZLERİ VE YAPILAN AŞILAR

Lefkoşa
KurumSinovacBiontechJohnson & Johnson (Janssen)
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 
Cyprus Life Hospital  
Değirmenlik Sağlık Merkezi  
Elit Hospital  
Etik Hastanesi  
Fuar Alanı Aşı Merkezi  
Kolan Lefkoşa Hastanesi  
Miracle Hospital  
Trenyolu Polikliniği 
Gazi Mağusa
KurumSinovacBiontechJohnson & Johnson (Janssen)
Gazi Mağusa Devlet Hastanesi 
Yakın Doğu Üniversitesi Mağusa Dispanseri  
Akdoğan Sağlık Merkezi 
Geçitkale Sağlık  Merkezi  
Kunter Güven Hastanesi  
Mağusa Tıp Merkezi  
Mağusa Yaşam Hastanesi  
Maraş Sağlık Merkezi 
Serdarlı Sağlık Merkezi  
Girne
KurumSinovacBiontechJohnson & Johnson (Janssen)
Girne Akçiçek Hastanesi 
Dr. Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi 
Çamlıbel Sağlık Merkezi 
Dikmen Sağlık Ocağı  
Esentepe Sağlık Merkezi  
Girne Amerikan Üniversitesi 
Lapta Sağlık Merkezi 
Özel Girne Hastanesi  
Özyalçın Aşı Merkezi 
Güzelyurt
KurumSinovacBiontechJohnson & Johnson (Janssen)
Güzelyurt Saglik Merkezi  
Yakın Doğu Üniversitesi Güzelyurt Dispanseri 
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üni.  
İskele
KurumSinovacBiontechJohnson & Johnson (Janssen)
İskele Sağlık Merkezi 
Dipkarpaz Sağlık Merkezi  
Mehmetçik Sağlık Merkezi  
Yeni Erenköy Sağlık Merkezi 
 

 

Lefke
KurumSinovacBiontechJohnson & Johnson (Janssen)
Cengiz Topel Hastanesi 
Lefke Avrupa Üniversitesi   

 

 

 





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16 Kasım 2021


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