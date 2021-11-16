Sağlık Bakanlığı: Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır

Sağlık Bakanlığı herkes için aşı programının açıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında herkes için aşı programının açıldığı ve aşı merkezlerimize giden hiç kimsenin geri gönderilmeyeceği de belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Açıklama

“Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır. Aşı merkezlerimize giden hiçbir vatandaşımız geri gönderilmeyecektir”

Covid-19 salgını henüz bitmedi aşınızı olunuz ve kurallarına uyunuz.

Aşı programınızı aşağıdaki tabloda yer alan şekilde tamamladığınıza emin olunuz. Tüm halkımız için aşı programı açılmıştır. Aşı merkezlerimize giden hiçbir vatandaşımız geri gönderilmeyecektir. 12 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımıza aşılar açılmıştır. Hiç aşı olmayanlar, 2. Doz, 3. Doz ve 4. Doz olmayan herkes aşı merkezlerimize müracaat edebilir.

Kış aylarına girdiğimiz bu günler içerisinde kayıplar yaşamamak ve hastalığın ağır seyretmesini önlemek amacıyla aşıyla Covid-19’a karşı bağışlılığımızı güçlendirmek elzemdir. Covid-19 aşı merkezlerimiz ve yapılan aşılar tabloda yer almaktadır.

AŞILAMA PROGRAMIMIZ

Aşı yapılan gurup Yapılacak Aşı 1. 12-18 yaş aşısız kişiler Biontech 2. 18 yaş ve üzeri aşısız kişiler Biontech/Sinovac/Johnson & Johnson( Janssen) 3. 18 yaş üzeri 2 doz Sinovac olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlara 3.doz Biontech/Sinovac 4. 18 yaş üzeri 2 doz Biontech olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz Biontech 5. 18 yaş ve üzeri 2 doz Astra Zeneca aşı olup üzerinden 6 ay geçmiş olanlar 3.doz Biontech 6. 18 yaş ve üzeri Johnson & Johnson aşı olup üzerinden 3 ay geçmiş olanlar 2.doz Biontech/ Johnson & Johnson( Janssen) 7. 3.dozun üzerinden en az 1 ay geçmiş olanlar 4.doz Biontech

COVİD AŞI MERKEZLERİ VE YAPILAN AŞILAR