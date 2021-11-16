Bağımsızlık Yolu: Geriye dönük ödenmemiş burslar derhal ödenmeli

Bağımsızlık Yolu, bursların, yaz aylarından beridir düzgün bir şekilde ödenmediği gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

Parti’den yapılan açıklamada, “Devletin öğrencilere reva gördüğü değer ortadadır ki yaz aylarından kalan (Temmuz-Ağustos-Eylül) ve yeni eğitim yılını kapsayan (Ekim-Kasım) bursları hala Maliye Bakanlığı tarafından ödenmemiştir” dedi.

Hükümete çağrıda bulunulan açıklamada, “Geriye dönük ödenmemiş burslar derhal ödenmeli, gelecek olan burslar ise zamanında ve tam ödenmelidir” denildi.

Açıklama şöyle:

Burslar Ne İşe Yarar?

Devlet tarafından öğrencilere sağlanan burslar, yaz aylarından beridir düzgün bir şekilde ödenmiyor. Birçok öğrenci geçimini, ders masraflarını ve daha birçok giderini devletin sağladığı burslarla karşılıyor. Gerek geçmiş Saner hükümeti, gerekse de mevcut Sucuoğlu hükümetinin mensuplarının cepleri dolu olduğundan ve geçim derdi nedir bilmediklerinden, ülkedeki her ailenin burslara gerek kalmadan kendi çocuklarının yükseköğrenim masraflarını karşılayabileceğini düşünüyor olabilirler. Normal zamanlarda bile bu düşünce gerçek dışıyken, içinden geçtiğimiz ekonomik kriz ve hayat pahalılığı ortamında bu düşünce artık kulağa komik duyulmaktadır.

Hükümetlerin halk ve emekçi düşmanı politikaları nedeniyle ekonomik krizin bedelini tek başına omuzlamak zorunda kalan halkın çocuklarını bir de burslardan mahrum bırakmak, acımasızlığın dik alasıdır. Devletin öğrencilere reva gördüğü değer ortadadır ki yaz aylarından kalan (Temmuz-Ağustos-Eylül) ve yeni eğitim yılını kapsayan (Ekim-Kasım) bursları hala Maliye Bakanlığı tarafından ödenmemiştir. Hükümetin diğer tüm bakanları da, bu duruma karşı seyirci kalmaya devam etmektedir.

Bağımsızlık Yolu olarak, hükümeti bu konuda derhal adım atmaya ve gençleri, öğrencileri geçim derdiyle başbaşa bırakmamaya çağırıyoruz. Geriye dönük ödenmemiş burslar derhal ödenmeli, gelecek olan burslar ise zamanında ve tam ödenmelidir.

Bağımsızlık Yolu