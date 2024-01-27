Sağlık Bakanlığı Covid-19 hatırlatma dozu aşılarına pazartesi başlanacağını duyurdu

Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalığı bulunanların, pazartesiden itibaren sağlık merkezlerine başvurarak Covid-19 hatırlatma dozu aşılarını olmasını önerdi.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, 65 yaş üstü kişilerin ve yüksek riskli kronik hastalığı olan kişilerin (altta yatan akciğer, böbrek, kalp, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları gibi) Covid-19 hatırlatma dozu aşısı yaptırmalarının önerildiği kaydedilerek bu 29 Ocak Pazartesi itibariyle sağlık merkezlerine başvuru yapabileceği açıklandı.

Covid-19 hatırlatma dozu aşısı olmak isteyenlerin başvurabileceği sağlık merkezleri şöyle sıralandı:

“Esentepe Sağlık Merkezi, Serdarlı Sağlık Merkezi, Geçitkale Sağlık Merkezi, İskele Sağlık Merkezi, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Akdoğan Sağlık Merkezi, Gazimağusa Maraş Sağlık Merkezi, Lapta Sağlık Merkezi, Çamlıbel Sağlık Merkezi, Dipkarpaz Sağlık Merkezi, Mehmetçik Sağlık Merkezi, Yenierenköy Sağlık Merkezi, Lefkoşa Trenyolu Sağlık Merkezi, Dikmen Sağlık Merkezi, Girne Akçiçek Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi.”

Sağlık Bakanlığı duyurusunda, 5-11 yaş önceden aşılı veya aşısız çocuklara ve 12 yaş üzeri önceden aşılı veya aşısız adölesanlara Covid-19 (Comirnaty Omicron XBB.1.5) aşısının tek doz yapılması önerildi.

5-11 yaş aşılamasının Acil Durum Hastanesi Çocuk Aşı Polikliniğinde yapılacağı belirtilen duyuruda, akut Covid-19 enfeksiyonundan 3 ay sonra aşı yapılması tavsiye edildi.