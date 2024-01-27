BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi yarın Kıbrıs'a geliyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ocak 27, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi yarın Kıbrıs’a geliyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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María Ángela Holguín Cuéllar

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar Pazar günü Kıbrıs’a geliyor.

Görevi aldıktan sonra adaya ilk ziyaretini yapacak olan Holguin, salı günü sırasıyla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek


BM Barış Gücü Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, adada çeşitli temaslar yapması beklenen Holguín, kadın ve gençlik örgütlerinin de aralarında olduğu sivil toplum örgüt temsilcileriyle de görüşecek.

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Tags:Cuéllar
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