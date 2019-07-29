Sağlık Bakanlığı Batı Nil Virüsü hakkında açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı, “Batı Nil Virüsü” ön tanısı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatan hastaların tedavilerinin devam ettiğini ve genel durumlarında olumsuz bir gelişme olmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında, Batı Nil Virüs şüphesi ile devlet hastanelerine yeni bir vaka ulaşmadığını da belirtti.

Açıklamada, “Batı Nil Virüsü teşhisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören iki hastadan birinin durumu iyiye gittiğinden ilgili servise aktarılmıştır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir.” denildi.