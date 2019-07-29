Kıbrıs

Bağımsızlık İttifakı’ndan Mitsotakis’in Güney Kıbrıs ziyaretine protesto…

29 Temmuz 2019

Bağımsızlık İttifakı Konsey Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’in Kıbrıs’ta barışa katkıda bulunmak için değil bölünmeye destek vermek için geldiğini belirterek, Bağımsızlık İttifakı’nın bu ziyareti protesto ettiğini bildirdi.

Işık, İttifakı oluşturan 33 örgüt adına yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Kıbrıs Türklerinin her ortamda ve her fırsatta haklarının Kıbrıs Rumları tarafından gasp edilmesine ve ortadan kaldırılmasına çanak tutan ve cesaret veren Yunanistan ve AB’nin pan-Helenist homojen Elen Devleti politikalarının ırkçı ve uluslararası yasalara aykırı olduğunu belirtti.

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