Başbakan Tatar İstanbul’da temaslarda bulunacak

Başbakan Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs Tanıtım Etkinlikleri” kapsamında İstanbul’da temaslarda bulunacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Tatar, yarın gideceği İstanbul’da; Türkiye’nin önde gelen turizm operatörlerinin yer alacağı resepsiyona katılacak, çeşitli basın-yayın kuruluşlarına röportajlar verecek ve İstanbul’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya gelecek.

Başbakan Tatar ayrıca Türkiye Jokey Kulübü’nün düzenleyeceği 35. geleneksel “KKTC Kupası Koşusuna” da katılacak.

Tatar, bu amaçla yarın saat 11.55’de İstanbul’a gidecek ve temaslarını tamamlanmasının ardından 31 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30’ da İstanbul’dan ülkeye dönecek.