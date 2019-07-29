Çekova Koruma Vakfı kültürel mirasın zarar gördüğünü açıkladı

Çekova Koruma Vakfı, kültürel miras olan Lefkoşa surlarının zarar gördüğünü, yıkılma tehlikesi bulunduğunu belirtti.

Çekova Koruma Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “2016 Aralık ayında “Lefkoşa surları yıkılıyor” diye Cumhurbaşkanlığı ve bu konuda paydaş olanları (istisnasız tüm gazetelerde ) surların yıkılacağı konusunda uyarmıştık ama maalesef uyarılarımıza kulak asılmamış, surların üstünden de peyzaj için su vermeye devam edilmiştir. Gelinen nokta çok üzücüdür. Kültürel mirasın bu şekilde zarar görmesi bizleri derinden üzmüştür.”denildi.