Sağlık Bakanlığı: 31’i yerel 38 pozitif vaka

KKTC’de son 24 saatte yapılan 6 bin 623 covid-19 testi sonucu, 31’i yerel 38 pozitif vakaya rastlandı, 33 kişi taburcu edildi..
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 kişi havayolu ile ülkeye gelirken, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.
Vakalardan 17’sinin Girne, 14’ünün ise Lefkoşa bölgesinden olduğu bildirildi.
Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:
Lefkoşa: Lefkoşa Merkez- 3 / Yenikent-1 / Ortaköy-3 / K.Kaymaklı-4 / Haspolat-3
Girne: Girne Merkez- 11 / Boğazköy-2 / Ozanköy- 3 / Çatalköy-1
12 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6623
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 31
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 616.010
Toplam Vaka Sayısı: 3759
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3377
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 358
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2