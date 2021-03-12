Sağlık Bakanlığı: 31’i yerel 38 pozitif vaka

KKTC’de son 24 saatte yapılan 6 bin 623 covid-19 testi sonucu, 31’i yerel 38 pozitif vakaya rastlandı, 33 kişi taburcu edildi..

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 3 kişi havayolu ile ülkeye gelirken, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 17’sinin Girne, 14’ünün ise Lefkoşa bölgesinden olduğu bildirildi.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez- 3 / Yenikent-1 / Ortaköy-3 / K.Kaymaklı-4 / Haspolat-3

Girne: Girne Merkez- 11 / Boğazköy-2 / Ozanköy- 3 / Çatalköy-1

12 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6623

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 31

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 616.010

Toplam Vaka Sayısı: 3759

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3377

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 358

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2