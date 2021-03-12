Güney Kıbrıs’ta 2 can kaybı, 383 covid-19 vakası

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 57 bin 337 test sonucu 383 covid-19 vakası tespit edildi.

Güney’de bugün covid-19 tedavisi gören iki kişi hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs’ta covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 238’e yükseldi.

Toplam vaka sayısının 38,879’a yükseldiği Güney’de 70 ve 69 yaşlarındaki iki erkek hasta hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam 195 covid-19 hastasının 39’unun durumu kritik 21’i ise entübe durumda.