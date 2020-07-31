Sağıkta ek mesai krizi çözüldü: Ödemeler bayramdan sonra başlayacak

Sağıkta ek mesai yapmama eyleminde kriz çözüldü. Farklı dernek ve birliklerin desteğiyle gerçekleşen Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve Kıbrıs Türk Hemşireler Ve Ebeler Birliği’nin ek mesai yapmama eylemi sona erdi.

Başbakan Ersin Tatar’ın talimatıyla ocak ve şubat ek mesaileri bayram sonrası, geriye kalan meblada taksitlerle ödeneceği edinilen ilk bilgiler arasında.

Birlikten ve sendikadan üyelere mesaj atıldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gerçekleşen görüşmede taraflar çözüm yolunu bularak eylemi sonlandırdı. Anlaşma sonrası söz konusu birlik ve sendika üyelerine mesaj gönderdi.

İşte o mesaj:

Bugün Lefkoşa Hastanesi’nde Başbakan, Sağlık Bakanı ve bürokratların katılımı ile gerçekleşen toplantıda uzlaşıya varılmış olup ek mesai çalışmama eylemini kaldırdığımız tüm üyelerimize duyurulur. Detaylar bildirilecektir.