Kıbrıs

Meclis Salı günü toplanacak

31 Temmuz 2020
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası, Veteriner Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı, Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, salı günü saat 10.00’da altıncı olağanüstü birleşimini yapacak.

Genel Kurul’un gündeminde;  Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Toplantıda ayrıca, Veteriner Hizmetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı ile Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşülecek.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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