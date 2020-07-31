Türkiye

Türkiye’de kaçan dana ortalığı birbirine kattı

31 Temmuz 2020
kaçan kurbanlık dana, Türkiye,

Türkiye‘de Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık dana, 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalandı. Zaman zaman tehlikeli anlar yaşatan danayı yakalamak isteyenler, “Gel güzel kızım, gel kurban olduğum” diye seslendi.

kaçan kurbanlık dana, Türkiye,

Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi’nde kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık hayvan, ortalığı birbirine kattı.

kaçan kurbanlık dana, Türkiye,

Cadde aralarından geçen hayvanı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu.

kaçan kurbanlık dana, Türkiye,

Melikgazi Belediyesi ekipleri de sakinleştirici iğne ile hayvanı yakalamaya çalışırken, vatandaşların ip, halat ve zincirlerle yakalama çabası da sonuçsuz kaldı.

Bahçelievler Mahallesi’ne kadar kaçan ve burada boş araziye giren dana, zaman zaman tehlikeli anlar yaşattı.

kaçan kurbanlık dana, Türkiye,

“GEL GÜZEL KIZIM, GEL KURBAN OLDUĞUM”

Vatandaşlar, yakalamaya çalıştıkları danaya “Gel güzel kızım, gel kurban olduğum” diye seslendi.

kaçan kurbanlık dana, Türkiye,


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı

25 Temmuz 2020
Photo of Kemal Kılıçdaroğlu 7’nci kez yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Kemal Kılıçdaroğlu 7’nci kez yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

25 Temmuz 2020
Photo of Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Esendağlı ve ekibi çığır açacak çalışmaya imza atıyor

Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Esendağlı ve ekibi çığır açacak çalışmaya imza atıyor

25 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de düdüklü tencere için kavga eden kadınları polis ayırdı

Türkiye’de düdüklü tencere için kavga eden kadınları polis ayırdı

25 Temmuz 2020
Photo of Erdoğan: Türkiye’nin diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık

Erdoğan: Türkiye’nin diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık

25 Temmuz 2020
Photo of Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nı seçiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nı seçiyor

25 Temmuz 2020
Photo of İran medyasında Ayasofya: Yüzyılın en önemli olaylarından biri

İran medyasında Ayasofya: Yüzyılın en önemli olaylarından biri

25 Temmuz 2020
Photo of Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem

Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem

25 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de vaka sayısı 224 bin 252’ye yükseldi

Türkiye’de vaka sayısı 224 bin 252’ye yükseldi

24 Temmuz 2020
Photo of ‘Fransa, tarafsızlığını ve istikrara katkıda bulunma şansını kaybetmektedir’

‘Fransa, tarafsızlığını ve istikrara katkıda bulunma şansını kaybetmektedir’

24 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı