Sağanak ve soğuk etkili olacak: Sıcaklık 12 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji, Çarşamba gününe kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiğini, sıcaklığın da 12 dereceye kadar düşeceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Ocak – 3 Şubat tarihlerini kapsayan hava durumu raporuna göre bölgemizin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında serin ve nemli, ikinci yarısında ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

En Yüksek sıcaklığın periyodun ilk yarısında iç kesimler ve sahillerde 16 – 19 ºC, ikinci yarısında ise 12 -15 ºC dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.

Detaylı rapor şöyle:

28 Ocak – 03 Şubat 2023 tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumu :

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında serin ve nemli, ikinci yarısında ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.