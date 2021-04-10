Sağlık Bakanlığı: Ev karantinasında olan bir kişinin kurultaya gittiği tespit edildi

Bilindiği üzere bugün gerçekleştirilen Yeniden Doğuş Partisi kurultayı öngörülenden daha uzun sürmüştür.

YDP yetkililerine gerekli uyarı Bakanlığımız tarafından yapılmış ve Bakanlığımızın yoğun uğraşları neticesinde emniyet birimlerinden de destek alınarak kurultaya iştirak edenler kurultay salonundan boşaltılmıştır.

Salonda sadece oy sayım işlemi kısıtlı sayıdaki görevli ile devam etmekte olup gerekli tüm önlemler bakanlığımız ve emniyet birimleri tarafından alınmıştır. Ayrıca Bakanlığımızın tarafından beş gün önce temaslı durumunda olan bir şahsın ev karantinasında olduğu sırada karantina kurallarını ihlal edip kurultay salonuna oy kullanmaya gittiği tespit edilmiş olup derhal olaya müdahale edilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır.

Bahse konu şahsın PCR testi negatif olduğu göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca karantinaya alınmıştır. İlgili şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır.