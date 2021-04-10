Somali’de iki ayrı noktada patlama meydana geldi

Saldırıların ilki başkent Mogadişu’nun 250 kilometre kuzeybatısındaki Baidoa kasabasında meydana geldi.

Yetkililer, bombacının Süveyş Kafeteryası dışında bulunan Körfez bölgesi valisini hedef aldığını bildirdi.

Vali yara almadan kurtuldu

İntihar saldırısında en az 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Resmi hükümet haber ajansı SONNA, aynı zamanda polis olan korumalardan en az ikisinin yaralılar arasında olduğunu açıkladı. Hedef alınan vali ise patlamadan zarar görmeden kurtuldu.

Saldırıyı Eş Şebab üstlendi

El-Kaide bağlantılı terör örgütü Eş Şebab saldırıyı üstlendi ve aslında hedefte valinin olduğunu duyurdu.

Mogadişu saldırısını üstlenen olmadı

Başkent Mogadişu’da da ikinci bir patlama meydana geldi. Bir hükümet askeri öldü, bir görgü tanığı yaralandı. İki saldırının birbiri ile bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

Mogadişu’daki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.