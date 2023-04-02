Sadıkoğlu törenle anıldı…

Volkan Teşkilatı ve Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli katkıları olan İsmail Sadıkoğlu, vefatının 27. yıl dönümünde, Lefkoşa Mezarlığındaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, burada bir konuşma yapan ve Sadıkoğlu ile ilgili anılarını aktaran Töre, Milliyetçi Düşünce Derneği’ni kurdukları yıllarda Sadıkoğlu’nun kendilerine büyük katkılar sağladığını söyledi.

Töre, Sadıkoğlu ile birlikte çok mücadeleler verdiklerini ifade ederek, onu çok erken yaşta kaybettiklerini dile getirdi.

Sadıkoğlu’nun manevi değerlerinin çok yüksek olduğunu kaydeden Töre, bugün onun evlatlarının da aynı değerlerini koruduğunu belirtti.

Töre, Sadıkoğlu’nu hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ederek, Allahtan rahmet diledi